Кыргызстанка Нуриза Кочконбай кызы не прошла в полуфинал телепроекта «Ты супер! Танцы»

Воспитанница детского дома Нуриза Кочконбай кызы не прошла в полуфинал российского шоу «Ты супер! Танцы». В этом танцевальном проекте выступают дети, оставшиеся без родителей.

В третьем туре члены жюри должны были выбрать четырех участников из 13 юных танцоров, но в итоге жюри выбрали шесть полуфиналистов.

Нуриза Кочконбай кызы выступила в дуэте с азербайджанским танцором Джейхуном Ага-Тагиевым, но, в отличие от него, не прошла в полуфинал.

За Ага-Тагиева проголосовала член жюри балерина Кристина Кретова. Кроме него она выбрала Алину Денисову, теперь ребята будут танцевать в паре.

Актриса Анастасия Заворотнюк отдала свой голос за Дмитрия Аничкина.

Хореограф Егор Дружинин проголосовал за Сиам Пхаттхаравади, а танцор Евгений Папунаишвили дал возможность участвовать в полуфинале паре танцоров – Ильгину Гусейнову и Севиндж Бекбудовой.

Ранее в полуфинал не смогла пройти другая кыргызстанка Айдана Шатемирова.

В российском телевизионном шоу «Ты супер! Танцы» принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей со всех стран СНГ.

Аналогичный проект выходил и в 2016 году, но тогда это было музыкальное шоу.

Кыргызстан в нем представлял 12-летний Урмат Мырсаканов. Он успешно прошел во второй тур шоу, но на третьем этапе покинул проект.



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