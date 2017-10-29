Ученица художественной школы-интерната Айдана Шатемирова не прошла в третий тур шоу «Ты супер! Танцы». В этом международном танцевальном проекте выступают дети из детских домов и школ-интернатов.
На международном российском телешоу «Ты супер! Танцы» Кыргызстан представляли сразу две участницы — Айдана Шатемирова и Нуриза Кочконбай кызы.
Айдана Шатемирова не прошла в третий тур шоу.
Нуризе Кочконбай кызы ещё предстоит выступить во втором туре.
Айдана Шатемирова живет и учится в художественной школе-интернате.
Ее родители расстались, и ее матери пришлось уехать за границу на заработки. С отцом девочка не общается.
Российское телевизионное шоу «Ты супер! Танцы» стартовало на канале НТВ в сентябре.
В нем принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей со всех стран СНГ.
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