Министерство внутренних дел опровергло версию о том, что за убийством милиционера в Бишкеке стоят боевики ИГИЛ. Подозреваемого в совершении преступления задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Версия о связи ИГИЛ с убийством сотрудника Первомайского УВД Уларбека Майрамбекова в Бишкеке не подтвердилась, сообщает пресс-служба МВД.

Милиция задержала подозреваемого утром 28 октября. Им оказался 26-летний житель Бишкека. По версии следствия, он страдал игроманией и часто бывал в игровых клубах.

Правоохранители добавили, что внимание Майрамбекова привлекло «странное поведение» мужчины, который «будто хотел совершить противоправное действие». Милиционер решил проследить за ним.

По словам самого подозреваемого, он разозлился, когда Майрамбеков подошел к нему и показал удостоверение.

«Это почему-то вызвало у него гневную реакцию, и он, достав нож, ударил милиционера, после чего сбежал с места преступления», — сказали в милиции.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту убийства против него возбудили уголовное дело.

Майрамбеков скончался на месте от ножевого ранения ночью 26 октября на пересечении улиц Боконбаева и Исанова

Погибший милиционер был старшим лейтенантом, ему было 25 лет. В день убийства он вышел в отпуск из-за того, что планировал сыграть свадьбу.

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