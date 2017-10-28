Подконтрольные боевикам Исламского государства СМИ сообщают, что они совершили первую атаку на территории Кыргызстана. Террористы взяли ответственность за недавнее убийство милиционера в центре Бишкека.
Сообщение об этом опубликовало агентство SITE с отсылкой на издание Amaq News Agency, подконтрольное Исламскому государству.
Террористы называют убийство милиционера Уларбека Майрамбекова в Бишкеке своей первой атакой на территории Кыргызстана.
В пресс-службе МВД изданию 24.kg сообщили, что информация об ИГИЛ проверяется.
«Мы бы не стали говорить, что это достоверная информация. На сегодня ведется комплекс оперативно-следственных мероприятий, и есть тайна следствия», — сказали в ведомстве», — сказали в пресс-службе.
Майрамбекова убили ночью 26 октября, на пересечении улиц Боконбаева и Исанова.
Неизвестный человек нанес милиционеру ножевое ранение от чего он скончался на месте.
По данным правоохранителей, Майрамбеков был сотрудником Первомайского УВД в Бишкеке.
Погибший милиционер был старшим лейтенантом, ему было 25 лет. В день убийства он вышел в отпуск из-за того, что планировал сыграть свадьбу.
По факту убийства сотрудника милиции возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Самого Майрамбекова похоронили на 27 октября в селе Масы Джалал-Абадской области.
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