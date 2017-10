Две девушки из штата Гавайи около пяти месяцев дрейфовали в Тихом океане, у их яхты сломался двигатель. По словам американок, они выжили за счет опреснителя воды и годового запаса продовольствия из овсянки, макарон, круп и печенья.

Десантный корабль Военно-морских сил США забрал двух девушек с яхты 25 октября. До этого они 5 месяцев прожили на своей яхте посреди Тихого океана.

Жительницы штата Гавайи Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба со своими собаками отправились в круиз из Гонолулу на остров Таити в мае 2017 года.

В конце месяца у яхты сломался двигатель, однако женщины решили продолжить путь под парусами. Позже мачта с парусами также сломалась.

📺🔊: #USSAshland rescues two mariners and their dogs stranded in Pacific Ocean for months – https://t.co/u4ntPRLtHL via @Amphib7FLT pic.twitter.com/t7e50EwTjt

— U.S. Navy (@USNavy) October 26, 2017