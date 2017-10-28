Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении с должности министра культуры Туголбая Казакова. Причины отставки Казакова пока неизвестны.

Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев 28 октября, сообщает пресс-служба президента.

Главу Министерства культуры Туголбая Казакова сняли с должности.

Ранее секретариат Совета безопасности сообщил, что из Исторического музея в Бишкеке пропало 503 экспоната. Также утеряны экспонаты в доме-музее имени Фрунзе — более 100 предметов.

По информации Совбеза, Минкультуры не сообщало о пропаже экспонатов.

Совбез порекомендовал правительству провести анализ работы министерства культуры.

Также крупный скандал, связанный с министерством культуры, развернулся вокруг захоронения мумии из Исторического музея.



Захоронение мумии IV-V веков

Решение Министерства культуры похоронить экспонат в Баткенской области археологи и историки назвали «актом вандализма» и потребовали снять Казакова с должности.

Министр культуры заявил, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».

Казаков также добавил, что скандал вокруг мумии «раздули искусственно» чтобы снять его с должности.

«Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — заявил он.

Министр сказал, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — по его словам, этого достаточно для проведения исследований.

Казаков добавил, что на содержание мумии в музее нет ни средств, ни специалистов.

«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.

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