Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении с должности министра культуры Туголбая Казакова. Причины отставки Казакова пока неизвестны.
Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев 28 октября, сообщает пресс-служба президента.
Главу Министерства культуры Туголбая Казакова сняли с должности.
Ранее секретариат Совета безопасности сообщил, что из Исторического музея в Бишкеке пропало 503 экспоната. Также утеряны экспонаты в доме-музее имени Фрунзе — более 100 предметов.
По информации Совбеза, Минкультуры не сообщало о пропаже экспонатов.
Совбез порекомендовал правительству провести анализ работы министерства культуры.
Также крупный скандал, связанный с министерством культуры, развернулся вокруг захоронения мумии из Исторического музея.
Захоронение мумии IV-V веков
Решение Министерства культуры похоронить экспонат в Баткенской области археологи и историки назвали «актом вандализма» и потребовали снять Казакова с должности.
Министр культуры заявил, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».
Казаков также добавил, что скандал вокруг мумии «раздули искусственно» чтобы снять его с должности.
«Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — заявил он.
Министр сказал, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — по его словам, этого достаточно для проведения исследований.
Казаков добавил, что на содержание мумии в музее нет ни средств, ни специалистов.
«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.
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