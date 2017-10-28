Президент Атамбаев присвоил главе Госкомитета нацбезопасности Абдилю Сегизбаеву воинское звание «генерал-майор». По данным пресс-службы, Сегизбаев получил этот чин «за значительный вклад в обеспечение национальной безопасности».

Соответствующий указ президент Атамбаев подписал утром 28 октября.

Помимо этого, президент присвоил звание «генерал-майор милиции» главе МВД Улану Исраилову и его заместителю Данияру Абдыкарову.

Абдиль Сегизбаев возглавил Госкомитет нацбезопасности в ноябре 2015 года. До этого он в разное время работал в Фондe «Сорос-Кыргызстан», Швейцарской ассоциацией международного сотрудничества и представительстве Всемирного банка в Кыргызстане.

Политическую карьеру Сегизбаев начал в 2003 году как пресс-секретарь президента Аскара Акаева. В 2011 году он стал советником президента Атамбаева, а после возглавил аппарат президента.

В 2014 году его назначили заместителем председателя ГКНБ, и через год Сегизбаев занял должность главы ведомства.

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