Японец Хизаката Хироюки фотографирует котов в боевых позах ниндзя и выкладывает фото в инстаграм.

Хизаката Хироюки не обычный фотограф, он специализируется на фотографиях котов.

По крайней мере, так он пишет на своем инстаграм аккаунте, где и выкладывает фотографии котониндзя.

Чтобы получить желанный кадр, мужчина играет с котами или кидает в них игрушки.

В инстаграме фотографа более 100 фотографий котов, стоящих в боевых стойках или парящих в воздухе.

Ninja cats often appeal to my camera #ninjacat #cat #のら猫拳 #のら猫拳キッズ #ねこ #martialarts Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Окт 28 2017 в 6:20 PDT

港で踊るハチワレ音頭！#ねこ #にゃんすたぐらむ #cat #のら猫拳 #ねこ部 Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Окт 9 2017 в 3:40 PDT

公園のアイドル猫なんだけどカンフーのポテンシャルが高い… Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Окт 5 2017 в 8:37 PDT

脱力したキジトラ拳の構え Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Мар 16 2017 в 5:40 PDT

黒白拳！ #cat #ねこ#のら猫拳 Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Мар 7 2017 в 9:50 PST

チビ猫拳 Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Янв 24 2017 в 12:35 PST

三毛猫ダンス Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Янв 19 2017 в 9:16 PST

cat Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Авг 18 2016 в 4:30 PDT

夕日に踊る、猫ダンス！ #ねこ #にゃんすたぐらむ #ねこ部 #猫ダンス #もふ猫部 #cat #catstagram Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Июл 1 2016 в 5:34 PDT

Dancing cat Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) Июн 15 2016 в 2:40 PDT



По теме: