Японец Хизаката Хироюки фотографирует котов в боевых позах ниндзя и выкладывает фото в инстаграм.

Хизаката Хироюки не обычный фотограф, он специализируется на фотографиях котов.

По крайней мере, так он пишет на своем инстаграм аккаунте, где и выкладывает фотографии котониндзя.

Чтобы получить желанный кадр, мужчина играет с котами или кидает в них игрушки.

В инстаграме фотографа более 100 фотографий котов, стоящих в боевых стойках или парящих в воздухе.

Ninja cats often appeal to my camera #ninjacat #cat #のら猫拳 #のら猫拳キッズ #ねこ #martialarts

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

港で踊るハチワレ音頭！#ねこ #にゃんすたぐらむ #cat #のら猫拳 #ねこ部

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

公園のアイドル猫なんだけどカンフーのポテンシャルが高い…

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

脱力したキジトラ拳の構え

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

黒白拳！ #cat #ねこ#のら猫拳

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

チビ猫拳

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

三毛猫ダンス

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

cat

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

夕日に踊る、猫ダンス！ #ねこ #にゃんすたぐらむ #ねこ部 #猫ダンス #もふ猫部 #cat #catstagram

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)

Dancing cat

Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)


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