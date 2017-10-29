Японец Хизаката Хироюки фотографирует котов в боевых позах ниндзя и выкладывает фото в инстаграм.
Хизаката Хироюки не обычный фотограф, он специализируется на фотографиях котов.
По крайней мере, так он пишет на своем инстаграм аккаунте, где и выкладывает фотографии котониндзя.
Чтобы получить желанный кадр, мужчина играет с котами или кидает в них игрушки.
В инстаграме фотографа более 100 фотографий котов, стоящих в боевых стойках или парящих в воздухе.
脱力したキジトラ拳の構え
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
黒白拳！ #cat #ねこ#のら猫拳
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
チビ猫拳
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
三毛猫ダンス
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
cat
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
Dancing cat
Публикация от hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent)
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