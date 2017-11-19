«Лига справедливости»: Натужная попытка увенчалась успехом

«Лига справедливости» — это последний шанс киновселенной DC доказать, что ее блокбастер сможет тягаться с экранизациями комиксов других студий.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый фильм, в котором собрались почти все популярные герои комиксов DC.

Это уже пятая картина из вселенной DC — и второй фильм по комиксам, который у студии удался. Первым таким фильмом стал сольник «Чудо женщины».

Среди ярких персонажей — брутальный, словно копия Тора, Аквамен, до боли серьезный Киборг и Флэш, который отвечает за большую часть юмора в фильме.

Впервые их можно было увидеть в небольшом отрывке в фильме «Бэтмен против Супермена», который мог просто взорваться от переизбытка пафоса.

«Лига справедливости» — это очень проблемный проект. Уход режиссера Зака Снайдера (по личным причинам) начал внушать страх за этот фильм, а новость о том, что лента подлежит пересъемке, и вовсе внушала мысль, что нас ждет очередной «Отряд самоубийц» (рекламная кампания которого была эффектнее самого кино).

За досъемку, пересъемку и конечный монтаж отвечал режиссер двух частей «Мстителей» Джосс Уидон — он в скором времени начнет съемки фильма «Бэтгерл».

Рука Джосса Уидона заметна в куда более сочной картинке, в удовлетворительном юморе и общей атмосфере, но это не значит, что мрачный дух Зака Снайдера исчез. Задумка, фирменные режиссерские приемы и тон картины — это явное завещание Снайдера.

За два часа хронометража успеть раскрыть многочисленных персонажей — занятие не простое, но в целом картина смогла это сделать, хоть и не идеально. Нераскрытым остался лишь Киборг, о котором мы знаем ровным счетом ничего.

Минусов у картины не мало. Пожалуй главный из них — это злодей. Степной волк попросту не харизматичен.

К первым 20 минутам фильма тяжело придраться, но дальше вас ждет некачественный хромакей, дешевые эффекты, а это не то, что ты ожидаешь увидеть от картины с 300-миллионным бюджетом.