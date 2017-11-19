Таджикистан: Радиостанции обязали читать слушателям книги Эмомали Рахмона

Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана для повышения «чувства самосознания и патриотизма» обязал все радиостанции транслировать в эфире чтения книг президента Эмомали Рахмона. Для записи книг президента привлекают артистов театра и специальных рассказчиков.

По информации «Озоди», требования касаются всех радиостанций страны — как государственных, так и частных.

Власти считают, что благодаря книгам Эмомали Рахмона у граждан Таджикистана повысится «чувство самосознания и патриотизма».

К трансляции на радио готовы уже две книги Рахмона — «Таджики в зеркале истории» и «Язык нации — бытие нации». Всего президент Таджикистана написал более 20 книг.

Власти хотят записать аудиоверсии не только его книг, но и книг о нем.

Ранее отрывки книги Эмомали Рахмона «От арийцев до саманидов» транслировали по главному государственному каналу, а независимым телеканалам поручили ввести в эфирное время «патриотические» передачи.

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