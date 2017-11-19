Нарынская область: Автомобиль слетел с трассы и упал с 12-метровой высоты, погибли четверо

От
Айдай Эркебаева
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Пресс-служба ГУПМ МВД

Автомобиль «Ауди» слетел с трассы в Джумгальском районе Нарынской области и упал с 12-метровой высоты. Погибли четыре человека, один пострадал.

Авария произошла вечером 18 ноября в Джумгальском районе Нарынской области недалеко от села Котур-Суу.

По данным патрульной милиции, водитель «Ауди» не справился с управлением, и машина упала с 12-метровой высоты.

В аварии погибли трое мужчин и одна женщина. Еще одного пассажира доставили в больницу.

Издание «Спутник» сообщает, что погибшие были сотрудниками сельской управы Кабак Джумгальского района.

Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.

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