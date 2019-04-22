Британское издание The Economist опубликовало обзор политической картины Кыргызстана. Краткий пересказ.

Несмотря на демократизацию Кыргызстана остается самой бедной страной Центральной Азии (хотя это не совсем так — вот доказательство). Президентские полномочия в Кыргызстане существенно сократились после двух революций — например, президент больше не может отправлять парламент в отставку и избирается только на один срок. Кроме этого, в 2017 году прошли честные президентские выборы, а власть перешла от Алмазбека Атамбаева к его преемнику Сооронбаю Жээнбекову.

Однако это никак не сказалось на развитии страны. Экономика Кыргызстана все еще зависима от переводов трудовых мигрантов, которые составляют треть от общего ВВП, и отчислений от единственной золоторудной компании [«Кумтор»], чьи рудники почти истощены.

«Кыргызстан был процветающей демократией в Центральной Азии, окруженной авторитарными режимами […] Но демократия не очень то и помогла 6-миллионному населению бывшей союзной республики», — написал The Economist.

Атамбаев «подорвал» демократический прогресс в стране. The Economist считает, что Атамбаев переступил демократические принципы, когда решил вывести своего протеже, Сооронбая Жээнбекова, в президенты: «Атамбаев, несмотря на утверждения, что он защищает верховенство закона, подорвал демократический прогресс. […] Чтобы [помочь Жээнбекову стать президентом], Атамбаев отправлял за решетку лидеров и сторонников оппозиции».

Жээнбеков укрепляет свою власть, используя те же методы, что и Атамбаев. Издание считает, что авария на бишкекской ТЭЦ «могла стать» предлогом для организации политических чисток Жээнбековым, в которую попали сторонники Атамбаева вроде бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Последствия политических чисток Жээнбекова. Из-за арестов чиновники госорганов боятся и не хотят отвечать за какие-либо инициативы. Это может привести к остановке проектов по развитию экономики, улучшению медицины и образования. «По уровню ВВП на душу населения Кыргызстан стоит ниже Камеруна или Папуа Новой Гвинеи, — пишет издание. — Доходы населения в соседнем Казахстане в десять раз выше [кыргызских показателей]. А госслужащие зарабатывают копейки».

Риск политического кризиса возрастает. Атамбаев расценивает преследование его сторонников как атаку в свою сторону. Поэтому в прошлом месяце контролируемая им партия СДПК объявила себя оппозицией. В ответ парламент одобрил закон по снятию неприкосновенности с экс-президента. Атамбаев считает, что действия Жээнбекова на посту президента «толкают людей к революции». «Последнее, что нужно большинству людей [в Кыргызстане] — это еще больше переживаний. Однако с усиливающейся борьбой элит за власть в стране это как раз именно то, что может случиться», — заключает The Economist.