Около 50 жителей Тонского района вышли на митинг в Иссык-Кульской области, выступая против работ на урановом месторождении Таш-Булак.

«Местные жители стихийно собрались на митинг. Они требуют закрыть месторождение», — рассказал активист Акжолтой Тукунов изданию 24.kg.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил журналистке «Клоопа», что ситуацию на митинге контролируют сотрудники милиции.

«Местные жители приняли решение собраться на перевале Куакы. Милиционеры работают в штатном режиме, обстановка стабильная, каких-либо нарушений не зафиксировано», — сказал он.

По его словам, местные власти объяснили жителям, что все действия на митинге должны быть в рамках закона.

«Они планируют только провести митинг, перекрывать дорогу они не собираются. […] Активисты с пониманием относятся к разъяснениям госорганов», — сказал Усубакунов.

Депутаты парламента порекомендовали правительству пересмотреть выданную лицензию на разработку уранового месторождения.

«В 2010 году почему-то процедура выдачи лицензии была произведена втихаря. Добыча урана и разработка на побережье Иссык-Куля нанесет непоправимый вред окружающей среде», — заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Онлайн петиция на сате change.org под названием «Мы против разработки уранового месторождения на Иссык-Куле!» за сутки набрала более 10 тысяч подписей.

Госкомитет промышленности утверждает, что разработка будет «экологически безопасной» и создаст новые рабочие места. Ведомство предложило местным жителям войти в состав комиссии, которая отслеживает работу на месторождении.

Геологоразведочные работы ведутся на месторождении Таш-Булак с 2010 года. Лицензией на разработку месторождения владеет компания «ЮрАзия». Это основной налогоплательщик в Тонском районе — с 2012 года компания выплатила государству около 87,5 миллионов сомов.