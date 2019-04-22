Последнее объявление о тендере опубликовали в обед 20 апреля. Скриншот портала

В пресс-службе Министерства финансов сообщили журналистке «Клоопа», что технические сбои на портале государственных закупок начались 20 апреля. Последние два дня на портале не публикуются объявления о тендерах.

В Министерстве финансов пообещали «в скором времени» решить проблему, но не назвали причин неполадок в работе сайта.

Это уже второй крупный сбой на сайте электронных госзакупок за месяц. В начале апреля также в течение двух дней на сайте не публиковались объявления о тендерах.

Тогда из-за неполадок некоторые детские сады Бишкека вовремя не получили продукты питания. Тендерные заявки от поставщиков вскрыли на три дня позже.

По закону, все госведомства обязаны закупать услуги и любые товары через тендеры на портале госзакупок Zakupki.gov.kg, поэтому каждый день на портале объявляются сотни тендеров.

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