В пресс-службе Министерства финансов сообщили журналистке «Клоопа», что технические сбои на портале государственных закупок начались 20 апреля. Последние два дня на портале не публикуются объявления о тендерах.
В Министерстве финансов пообещали «в скором времени» решить проблему, но не назвали причин неполадок в работе сайта.
Это уже второй крупный сбой на сайте электронных госзакупок за месяц. В начале апреля также в течение двух дней на сайте не публиковались объявления о тендерах.
Тогда из-за неполадок некоторые детские сады Бишкека вовремя не получили продукты питания. Тендерные заявки от поставщиков вскрыли на три дня позже.
По закону, все госведомства обязаны закупать услуги и любые товары через тендеры на портале госзакупок Zakupki.gov.kg, поэтому каждый день на портале объявляются сотни тендеров.
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