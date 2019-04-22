Около 20 членов Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) потребовали отставки министра юстиции Марата Джаманкулова на митинге 22 апреля.

Демонстранты недовольны тем, что минюст заменил руководителя партии в реестре юридических лиц с экс-президента Алмазбека Атамбаева на Сагынбека Абдрахманова, который возглавляет движение «СДПК без Атамбаева».

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов заявил на митинге, что действия минюста по смене руководителя партии в реестре «незаконны и неконституционны».

«Министерство должно защищать права граждан и закон. […] Требуем отставки министра Джаманкулова и привлечения его к ответственности. […] Мы также требуем отставки премьер-министра Абылгазиева. Мы — партия СДПК — требуем роспуска парламента», — заявил Турдукулов.

Алмазбек Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста 18 апреля — его сменил лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов.

В минюсте заявили, что изменили данные об СДПК по заявлению Абдрахманова. Последний потребовал, чтобы Атамбаев отдал ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Атамбаев обратился к генпрокурору, чтобы тот признал действия минюста «незаконными».

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего Сооронбая Жээнбекова. На съезде движения 3 апреля Абдрахманова выбрали председателем.

Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.

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