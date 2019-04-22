Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам экзит-полов на 18 часов (избиратели голосовали до 20 часов) Зеленский набрал чуть более 73% голосов избирателей. Петр Порошенко — чуть больше 25%.

«Пока я еще официально не президент, хочу обратиться ко всем странам постсоветского союза:”Посмотрите на нас — все возможно”», — заявил комик и актер Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов.

Зеленский лидировал и в первом туре выборов президента — тогда он получил около 30% голосов избирателей.

Его оппонент — президент Петр Порошенко, заявил, что уйдет «из офиса, но не из политики». Также он пообещал «ввести в курс дела» Владимира Зеленского и «подставить ему плечо».

«Я покидаю пост президента страны со следующего месяца. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение», — сказал Порошенко.

Это вторые выборы после Евромайдана. И первый и второй туры проходили при хорошей явке избирателей, а на избирательных участках были зафиксированы лишь незначительные нарушения.