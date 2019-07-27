МВД сообщило, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев обязан прийти на допрос. Ранее он трижды проигнорировал повестки от МВД и предложил ведомству другой вариант — он мог бы ответить на вопросы следствия письменно.

Однако ведомство утверждает, что отвечать письменно и передавать ответы через адвоката или как бы то ни было Атамбаев не может из-за тайны следствия.

Раннее в некоторых СМИ появилась информация, что МВД рассматривает вариант письменного ответа на вопросы следствия — такие новости были растиражированы после возвращения Атамбаева из России, где он встречался в президентом Владимиром Путиным.

Повестки для бывшего президента

После того, как Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента, к нему стали приходить повестки в МВД. Одним из поводов для лишения Атамбаева правового иммунитета стало обвинение в незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году.

Бывший глава государства трижды проигнорировал повестки и к нему в резиденцию прибыл заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов — он пытался узнать у Атамбаева причины отказа от допроса.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев считает, что вызовы на допрос незаконны, настаивая на неприкосновенности своего клиента. Тем не менее депутаты лишили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и неприкосновенности, и статуса экс-президента еще в июне.