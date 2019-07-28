Экс-депутат Максат Кунакунов был освобожден условно-досрочно. Ленинский районный суд пересмотрел его дело в связи с новыми кодексами и смягчил наказание.

В январе 2017 года экс-депутата парламента Максата Кунакунова приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и разбойное нападение, хотя следствие просило осудить его на 30 лет.

Кунакунова подозревали в связи с людьми, убитыми в ходе антитеррористической операции 16 июля 2015 года. По информации спецслужб, террористы хотели совершить атаки на площади во время проведения айт намаза 17 июля и на российской авиабазе в Канте.

После операции были задержаны восемь человек — Кунакунова схватили при попытке покинуть страну. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение».

Кунакунов, по сведениям ГКНБ, передавал деньги террористам и обеспечивал их оружием.

Находясь в заключении Кунакунов не раз жаловался на пытки. Он говорил, что ГКНБ покушается на его жизнь, а в еду добавляют психотропные вещества. А проходивший по тому же делу Алтынбек Жумагазиев говорил, что его сажают на железный стул и пускают ток.

Кунакунов был депутатом во времена правления Курманбека Бакиева и потерял место после смены власти в 2010 году.