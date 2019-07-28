27 июля в Москве прошел митинг за свободные выборы — причиной мирного протеста стал недопуск независимых кандидатов к выборам в гордуму. Полиция и Росгвардия применяли силу к участникам протеста и массово их задерживали. По информации ОВД-Инфо, задержаны более 1380 человек.
Массовые протесты в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму начались еще 14 июля, но 27 июля было задержано рекордное число людей. В числе задержанных — сами независимые кандидаты, известные журналисты и общественные деятели. Кроме того, полиция пришла в студии «Дождя» и «Навальный Live».
Как прошла акция за свободные выборы и как задерживались и избивались ее участники — в фото и видео российских СМИ и участников акции из соцсетей.