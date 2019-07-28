27 июля в Москве прошел митинг за свободные выборы — причиной мирного протеста стал недопуск независимых кандидатов к выборам в гордуму. Полиция и Росгвардия применяли силу к участникам протеста и массово их задерживали. По информации ОВД-Инфо, задержаны более 1380 человек.

Массовые протесты в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму начались еще 14 июля, но 27 июля было задержано рекордное число людей. В числе задержанных — сами независимые кандидаты, известные журналисты и общественные деятели. Кроме того, полиция пришла в студии «Дождя» и «Навальный Live».

Как прошла акция за свободные выборы и как задерживались и избивались ее участники — в фото и видео российских СМИ и участников акции из соцсетей.

Та же ситуация с другого ракурсаhttps://t.co/xhPzF9xgYm — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

ОМОН избивает протестующих у ЦДМ. Мы ведём прямой эфир: https://t.co/hw2ZSW7kSj



Видео: Лена Дементьева / Дождь pic.twitter.com/71d8J0iXTw — Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019

ОМОН очень жестко разгоняет учасников мирной акции “За честные выборы” в Москве.



Они скандируют “Мы не уйдем!”, “Мы без оружия” pic.twitter.com/pfhmZ6gfk9 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 27, 2019

ОМОН несет задержанного под песню «ты неси меня река». Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ANRDWNV8Dn — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

На Трубной площади продолжаются задержания. Наш корреспондент передаёт, что их просто выдёргивают из толпы.



Фото: Максим Кардопольцев / Дождь pic.twitter.com/C714xUI5ZF — Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019

«Вы сейчас девушек несовершеннолетних, беременных задерживали, вы задерживали людей со сломанными ногами». Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/JSgFK3ynuc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

Столешников переулок.

Люди скандируют: «Это наш город».



pic.twitter.com/xKOqY3x1Cf — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019

На акции в Москве силовики дубинкой до крови разбили голову муниципальному депутату района Хамовники Александре Парушиной. Она рассказала нам, как это произошло. Позже ее увезли на "скорой" pic.twitter.com/FKlExPs56t — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 27, 2019

Жесткое задержание. Мужчину повалили на землю, стянув футболку. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/EiCPJO2mur — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

"Вы летаете на вертолетах? Имеете виллы огромные? Такие, как те люди, на которых вы работаете, да? Зачем вы это делаете?"



Разговор с полицейскими на Трубной площади в Москве. Здесь проходил второй пик задержаний участников акции "За честные выборы" pic.twitter.com/aUlXcSca7e — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 27, 2019

Сейчас в Москве. Фото: Андрей Золотов/МБХ медиа pic.twitter.com/JYHPs25XGq — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

Наш корреспондент Сергей Дик задержан. Его аккредитацию назвали "филькиной грамотой". В автозаке вместе с ним 21 человек. Повезли в ОВД Лефортово pic.twitter.com/9Jn3lUu6XW — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Росгвардейцы избили парня дубинкой. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/96WIrAeDjk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019