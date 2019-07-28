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Атам менен сүйлөшпөгөн эки жыл. ⠀ Акыркы күндөрү мага карата жазылган билдирүүлөрдү окусам: "Атаңа бийликте турганда айтпайт белең!" - деген сөздөр болууда. ⠀ Мен бир чындыкты айткым келет. Үй-бүлөмдүн, атамдын жакындарынын духу жетпей турганда, мен атама айтчумун: ⠀ -"Сиздин шопуруңуз, жансакчыңыз, балашкаларыңыз, Сиз мамлекетибизге жасаган жакшы иштерге көлөкө түшүрүп жатат!"-деп. Ушул сөздөрдүн кесепетинен, мына эки жылдын ичинде атам экөөбүз бир жолу эле көрүштүк! ⠀ Керек болсо эки достун ортосуна интрига жаратып, азыркы абалга алып келгендер дагы ушулар! ⠀ Калыстык деген баардык жакта болуш керек жана бардыгына бирдей калыстык айтылышы керек!

Публикация от Атамбаев Сейтек Алмазбекович (@seitek_atambaev)

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек написал в инстаграме об отношениях с отцом и причинах его конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

По словам Сейтека Атамбаева, он уже говорил отцу, что его окружение нивелирует все его достижения. 

«Я говорил отцу — Ваш водитель, телохранитель и прочие наводят тень на все хорошее, что вы делаете для страны», — написал Сейтек Атамбаев. Под шофером он вероятно имел в виду бывшего шофера и советника Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова, которого в обществе наделяли большим влиянием.

Телохранителями Атамбаева в разное время были как минимум три человека. Например, бывший глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Болот Суюмбаев, успевший за время правления Атамбаева побывать зампредом Госкомитета нацбезопасности. Телохранителем бывшего президента был и другой экс-зампред ГКНБ Дамир Мусакеев. Также еще в 2005 году телохранителем Атамбаева, еще до президентства, был Эркин Мамбеталиев, которого связывали с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.  

Вину за конфликт между некогда друзьями — бывшим и действующим президентами —  Сейтек Атамбаев также накладывает на окружение своего отца. 

«Создали интриги между двумя друзьями и привели к тому, что происходит сейчас», — пишет Сейтек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев не раз говорил о том, что считал Сооронбая Жээнбекова своим другом. Будучи президентом он продвигал Жээнбекова как ставленника на выборах, жестко критикуя другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Отношениями между бывшим и нынешним президентами испортились в течение полугода после того, как Жээнбеков приступил к должности, привели к расколу в самой влиятельной партии страны и снятии неприкосновенности и статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева. 

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