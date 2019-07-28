Фото: Апрель

Верная сторонница бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, депутатка Ирина Карамушкина, заявила о невозможности примирения бывшего и действующего президентов.

На своей странице в фейсбуке она написала, на каких условиях могло бы состояться примирение и почему это не произойдет.

Среди выдвинутых условий — следствие по 700 млн долларов, предположительно выведенных из страны семьей депутата Искендера и экс-зампреда Таможни Райымбека Матраимовых, проверка деклараций Матраимовых и семьи Жээнбековых — президента и его брата депутата. Также среди условий освобождение людей из команды Алмазбека Атамбаева, находящихся в заключении, и увольнение родни президента с госслужбы.

Карамушкина считает, что если Атамбаев пошел бы на примирение — «народ ему не простит». Президент Сооронбай Жээнбеков, по ее мнению, не пойдет на выполнение условий и потому примирения не будет.

«”Точка не возврата” пройдена… власть не сумеет уже пойти на компромисс. А ребят и так оправдают, суды уже все разваливаются, никаких чётких фактов и нет, переписывают из тома в том одно и тоже, и все лжесвидетели понесут наказание», — пишет Карамушкина.

По словам Карамушкиной, с приезда Алмазбека Атамбаева из России ей пишут и просят переговорить на счет примирения бывшего и действующего президентов. Атамбаев уезжал в Россию для встречи с Путиным. Путин после беседы с ним призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова.