Танцевальный коллектив «Adem Dance» получил награду на азиатском конкурсе талантов «Азия ищет таланты», который проходил в Малайзии. Танцоры получили «Золотую Кнопку». О победе кыргызстанцев сообщил их наставник Атай Омурзаков.

О победе танцоров Омурзаков сообщил на своей странице в фэйсбуке.

Это фурор , братан ))Мои ученики @adem.dance взяли золотую кнопку “Golden Buzzer” на всеазиатском конкурсе талантов “… Posted by Atai Omurzakov on Thursday, October 12, 2017

«Это фурор, братан! Мои ученики взяли золотую кнопку на всеазиатском конкурсе талантов», — написал танцор.

Участник конкурса, завоевавший «Золотую Кнопку», получает возможность пройти в финал шоу, минуя отборочные этапы.

Танцоры выступали в образе персонажей файтинга Mortal Kombat.

«Я сижу в жюри уже давно, и я никогда не видел ничего подобного! Мы должны увидеть больше!» — прокомментировал выступление судья конкурса.

«Азия ищет таланты» — шоу талантов, на котором могут выступить певцы, танцоры, юмористы и другие талантливые артисты.

Впервые шоу вышло в эфир в 2015 году. У участников проекта есть возможность не только показать свои таланты зрителям 15 стран, но и побороться за приз в размере 100 тысяч долларов и выступить в отеле Marina Bay Sands.

Кто такие Adem Dance?

Танцевальная группа Adem Dancе была создана в 2014 году. В коллективе выступают ученики кыргызского танцора Атая Омурзакова.

Омурзаков обрел популярность в Кыргызстане и СНГ в 2009 году, заняв второе место на российском шоу талантов «Минута славы».

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