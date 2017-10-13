Октябрьский районный суд Бишкека оштрафовал представителя штаба кандидата на пост президента Омурбека Бабанова на 300 тысяч сомов за подкуп голосов.

Суд оштрафовал одного из координаторов штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова на 300 тысяч сомов за то, что он предлагал деньги избирателю за голос в пользу кандидата.

В отношении второго координатора, который также предлагал деньги, дело прекратили, несмотря на то, что его вина была доказана. Обратившийся в милицию забрал свое заявление на этого координатора.

Сам заявитель в качестве доказательства своих предоставил видеозапись разговора с этими координаторами штаба.

Дела о подкупе голосов

Это уже не первый случай, когда агитаторов Бабанова обвиняют в подкупе голосов. Суды в Ошской области прекратили два уголовных дела по факту подкупа в пользу Бабанова из-за примирения сторон.

Штаб политика называет эти дела «провокацией и одной из форм использования административного ресурса».

Омурбек Бабанов — основной соперник кандидата на пост президента от провластной Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которому покровительствует президент Алмазбек Атамбаев.

Выборы главы государства пройдут 15 октября, на этот пост претендуют 11 человек.

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