Милиция города Ош задержала двух человек, подозреваемых в подкупе голосов избирателей в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Штаб Бабанова отрицает факт подкупа и обвиняет милицию в превышении полномочий.

Пресс-служба МВД сообщила, что задержание произошло днем 10 октября после того, как в милицию поступило сообщение о неизвестных, которые вывозят «подозрительные» коробки из избирательного штаба Бабанова.

По данным милиции, были задержаны два жителя Оша, у которых нашли 185 тысяч сомов и 6 коробок с письмами, адресованных жителям с просьбой поддержать Бабанова.

Один из задержанных признался, что деньги предназначались для подкупа голосов. Милиция Оша передала материалы дела в местный суд и территориальную избирательную комиссию для рассмотрения.

Штаб Бабанова назвал действия МВД «вопиющим фактом», а их обвинения в подкупе голосов «преступным оговором».

«Штабы Бабанова не занимались и не занимаются подкупом избирателей.

Эти обстоятельства являются очередной инсценированной провокацией, направленной против нашего кандидата», — сказано в заявлении.

В штабе считают, что машина с их сотрудниками была остановлена «беспричинно, а досмотр был осуществлен незаконно».

По версии штаба, в коробках находились материалы, утвержденные Центризбиркомом.

«На водителя и агитатора, находившихся в машине, оказывалось давление, после чего они дали ложные показания. Ничего незаконного в перевозке агитматериалов нет. Факт наличия денежных средств у людей — не является противозаконным», — говорится в заявлении штаба.

Республиканский штаб Бабанова направил заявление в Генпрокуратуру о превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностных полномочий сотрудниками МВД.

Дела о подкупах голосов

Это уже не первый случай, когда агитаторов Бабанова обвиняют в подкупе голосов. Ошский городской суд прекратил 3 октября уголовное дело по факту подкупа голосов со стороны агитаторов Бабанова, несмотря на то, что вина подозреваемых «была доказана».

Дело прекратили из-за примирения сторон. Ранее суд возбудил уголовное дело по заявлению местного жителя, которому предложили за 2 тысячи сомов проголосовать за Бабанова.

Тогда избирательный штаб политика назвал это «очередной провокацией и одной из форм использования административного ресурса».

Октябрьский районный суд Бишкека еще не закончил рассмотрение дела по другому факту подкупа голосов представителями штаба Бабанова.

По данным Генпрокуратуры, бишкекчанин предоставил милиции видеозапись разговора с координаторами штаба политика, которые обсуждали план подкупа голосов. Это дело штаб кандидата в президенты не прокомментировал.

Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет по статье «Подкуп голосов».

Омурбек Бабанов — основной оппонент провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается на выборах от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), пользующейся покровительством президента Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента пройдут 15 октября. За пост главы государства борются 11 человек.

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