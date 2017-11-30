Милиция проверяет высказывания Жалилова о многоженстве

В ГУВД Бишкека сообщили, что начата проверка высказываний экс-муфтия Чубака ажы Жалилова о многоженстве. Жалилов заявил, что взял себе вторую жену и призвал других мужчин поступать также.

В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что проверка началась вечером 29 ноября.

«В любом случае, его пока привлечь не получится, потому что заявления нет. Действия ведутся, потому что вчера после мониторинга я распечатала [слова Жалилова], обратилась с рапортом в следственное управление ГУВД. Проверка продолжается», — сказала старший инспектор пресс-службы Мира Абдылдаева.

Сегодня на заседании парламента три депутатки высказались против многоженства. Депутат от СДПК Эльвира Сурабалдиева призвала правоохранительные органы проверить семью Жалилова на предмет насилия, а также попросили власти отреагировать на публичные заявления экс-муфтия.

Двоеженство экс-муфтия

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов заявил в эфире своего канала на YouTube «Насаат медиа», что взял себе вторую жену и призвал мужчин поступать таким же образом.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

Духовное управление мусульман Кыргызстана отказалось комментировать заявление Жалилова.

Его заявление вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в прокуратуру Бишкека, чтобы там дали правовую оценку выступлению Жалилова.

По словам главы общественной религиозной организации «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы представители аппарата президента, аппарата правительства и парламента должны отреагировать на заявление Жалилова.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

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