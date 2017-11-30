Парламент окончательно одобрил льготы для военнослужащих при поступлении в вузы

Парламент в третьем чтении одобрил законопроект, который даст отслужившим в армии преимущество при поступлении в вузы — при одинаковом количестве баллов ОРТ приоритет дадут служившим в армии.

Парламентарии 30 ноября приняли законопроект, который предусматривает преимущества для военнослужащих при поступлении в вузы и другие учебные заведения.

Законопроект направлен на подписание президента.

Инициаторы законопроекта — депутаты Жанар Акаев и Абдывахап Нурбаев — заявили, что у военнослужащих нет возможности подготовиться к сдаче общереспубликанского теста (ОРТ).

Изначально законопроект предполагал только увеличение срока действия сертификата о прохождении ОРТ для военнослужащих с одного года до двух лет.

Но по мере прохождения документа в парламенте его текст поменялся — и теперь законопроект дает больше преимуществ прошедшим службу в армии.

Например, при одинаковом количестве баллов у абитуриентов при поступлении в вуз приоритет будет отдаваться отслужившим в армии, а сертификат будет действовать три года.

По словам депутатов, преимущества будут стимулировать солдат исполнять свои воинские обязанности с большей отдачей.

Однако, в Министерстве образования выступили против поправок из-за слишком длинного срока действия результатов ОРТ.

«Через два года у абитуриента знания могут быть уже не на том уровне, когда он сдавал тестирование. Поэтому военнослужащие должны будут подтвердить свои знания», — сказали представители ведомства.

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