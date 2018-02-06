Перевозка удобрений оказалась на 7,8 млн сомов дороже — прокуратура возбудила дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело из-за фиктивного тендера по закупке минеральных удобрений. Ущерб государству составил более 7,8 млн сомов из-за завышенной стоимости перевозки.

Пресс-служба главного надзорного органа сообщила, что 3 февраля 2016 года бывший директор фонда госматериальных резервов без проведения тендера заключил контракт с узбекским акционерным обществом «F.o» на закупку 140 тысяч тонн минеральных удобрений на общую сумму в 27,4 млн долларов.

Затем через две недели, 18 февраля, действующий тогда премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев поручил закупить минеральные удобрения из Узбекистана в соответствии законом о государственных закупках, через тендер.

Спустя еще неделю, 25 февраля, фонд объявил этот тендер, но не стал его проводить — единственному участнику конкурса отказали в участии.

Но так как контракт уже был заключен, с 25 февраля по 29 июня 2016 года фонд госматрезервов перечислил акционерному обществу «F.o» почти 380 млн сомов за 25,7 тысяч тонн удобрений.

Однако сам ущерб государству, по сообщению генпрокуратуры, был причинен в результате контракта с латвийской экспедиторской компанией «E.M. L.P.» — ей заплатили 18,4 млн сомов за перевозку удобрений, когда реальная стоимость составляет 10,6 млн сомов.

Прокуратура оценила ущерб в размере 7,8 млн сомов и возбудила дело по нескольким статьям: «Нарушение порядка проведение тендеров», «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызской Республики» и «Незаконное использование бюджетных средств».

Пока дело возбуждено по факту нарушения, обвинения пока не выдвинуты. Генпрокуратура направила дело в «компетентные органы» для проведения следственных мероприятий.