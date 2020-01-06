2019 год был насыщенным — с одной стороны посягательство на свободу слова, иски к СМИ и блогерам, борьба с современным искусством, с другой стороны — многочисленные мирные акции протеста на самые разные темы, освобождения одних политиков и задержания других.

Мы собрали самые популярные материалы этого года – по одному на каждый месяц уходящего года (а бонусом — еще десять самых популярных материалов года с прямыми ссылками на них).

Составляя этот топ, мы использовали исключительно статистику посещаемости материалов на сайте. Возможно, некоторые события были важнее тех, что попали в наш рейтинг, но именно эти материалы выбрали читатели. Поэтому в топе нет статей об уроженцах Кыргызстана осужденных за якобы подготовку теракта в питерском метро, о женщине, пережившей сексуальное насилие, травлю и суды, конфликте кыргызстанцев с китайскими инвесторами в Солтон-Сары, расследования о выдаче участков в парке «Ататюрк», первом кыргызском бионическом протезе, семьях уехавших в Сирию кыргызстанцев, истории борющихся с китайским надзором уйгурок, криминальной драме кыргызстанца в Стокгольме или выставке современного искусства «Феминнале» и реакции на нее.

Январь. Футбол

Мирлан Мурзаев забивает гол в ворота ОАЭ / Фото: Suhaib Salem, Reuters

Самым популярным материалом января прошлого года был материал о Кубке Азии 2019, когда Кыргызстан проиграл в 1/8 финала сборной ОАЭ после спорного пенальти.

Кыргызстан впервые участвовал в финальной части Кубка Азии. То, что сборная в принципе прошла на самый престижный турнир континента, уже было большим успехом, но после победы над Филиппинами со счётом 3:1 в групповой стадии, Кыргызстан ещё и вышел в плей-офф.

Однако в 1/8 финала Кыргызстану достались хозяева турнира из ОАЭ, которые выиграли со счётом 3:2 в одном из самых зрелищных матчей турнира.

Несмотря на то, что Кыргызстан дважды сравнивал счёт в матче, в экстра-тайме китайский арбитр назначил спорный пенальти в ворота Кыргызстана, который успешно выполнил Ахмед Халил.

Тем не менее, кыргызских футболистов встретили на родине как героев — выступление на Кубке Азии 2019 остаётся пока что самым важным достижением в истории сборной.

Февраль. Женщины и их время

Иллюстрация: Татьяна Зеленская для Kloop.kg

У работающих женщин в Кыргызстане почти нет свободного времени — они тратят его на уборку дома. И материал об этом стал самым читаемым в феврале.

«Клооп» изучил исследование Нацстаткома о том, как мужчины и женщины в Кыргызстане тратят свое время.

Анализ показал, что в Кыргызстане домашний труд распределяется в семье не рационально, а под давлением стереотипов — женщины делают большую часть работы по дому только потому, что они женщины.

Получается порочный круг. С одной стороны, женщины вынуждены тратить большую часть своего времени на домашний труд, и у них недостаточно времени на оплачиваемую работу. С другой из-за гендерных стереотипов и культурных норм женщина покоряется роли домохозяйки.

Март. Казахская монархия

Фото: Twitter/aidos_ukibay

Самым популярным материалом марта стала колонка Бектура Искендера о том, как переименование Астаны в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отвлекло людей от назначения его дочери Дариги Назарбаевой на пост председателя сената. Со-основатель «Клоопа» назвал это назначение «созданием казахской монархии».

Апрель. IT-индустрия и недоверие президенту

В апреле читателей «Клоопа» больше всего заинтересовал материал о том, как председатель кыргызской ассоциации разработчиков Азис Абакиров покинул экспертный совет президента в знак протеста против задержания директора «Инфокома». Он от лица молодых профессионалов IT-индустрии заявил, что они больше не верят президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Весной 2019 года ГКНБ задержал должностных лиц ГРС и директора «Инфокома» Таланта Абдуллаева из-за тендера, связанного с паспортами.

В начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов — в том числе редакторки «Клоопа» Анны Капушенко, которая состояла в комиссии, что на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц.

Май. Активизм и плакаты

Фото: Акбота Алжанова

И снова Казахстан — в прошедшем году в соседней стране прошли выборы, а им предшествовали акции протеста. Власти применяли на них силу, а после — задерживали и судили участников митингов и даже людей с пустыми плакатами. Самым читаемым материалом мая стала статья о задержании активистки Жанботы Алжановой.

Алжанова поддерживала участников митингов за честные президентские выборы, посещала суды, задержали ее через пару дней после того, как она сфотографировалась с воображаемым плакатом.

Она связывала свое задержание с активистской деятельностью, но посчитала, что фото с невидимым плакатом вполне могло «подлить масла в огонь» и также стать причиной ее похищения в Нур-Султане — ее затолкали в машину и увезли полицейские, но не предъявили документов и были в штатском.

Июнь. А вот и Матраимовы

Самый читаемый материл начала лета — интервью экс-премьера Сапара Исакова о президенте Жээнбекове, компании «АКА» и Матраимовых.

Сапар Исаков сделал заявление по поводу весеннего расследования «Азаттыка» о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

По словам экс-премьера, в ноябре или декабре 2017 года президент Сооронбай Жээнбеков настоял на его встрече с инвестором — неким «Хабибулой из компании “АКА”». Очевидно речь идет о Хабибуле Абдукадыре, учредителе компании «AKA Petroleum» и фигуранте расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP — но об этом ниже.

Исаков рассказал, что Хабибула проявил интерес к «компании «Мегаком», национальной авиакомпании «Кыргызстан», инвестированию финансовых средств в строительство индустриально-логистического центра на территории СЭЗ «Нарын» и хотел соинвестировать проект «Безопасный город»». Бывший премьер утверждает, что уже после встречи узнал о связи Хабибулы с Раимом Матраимовым.

Июль. Обрезание в мечети

Не совсем удачное обрезание девятилетнего мальчика в иссык-кульской мечети стало самым читаемым материалом июля.

Из-за обрезания у ребенка началось кровотечение и его доставили в больницу после обрезания в мечети

В Кыргызстане запрещено делать обрезание в мечетях из-за риска заражения крови. Родители должны отвозить своих детей на проведение хирургического вмешательства в больницы.

Август. Самый читаемый материал года и десятилетия

Сторонники Атамбаева подожгли сено на дороге внутри села Кой-Таш, пытаясь таким образом оттеснить силовиков. Фото: Дмитрий Мотинов для Kloop.kg

Самым читаемым материалом в истории «Клоопа» стал лайв со штурма дома Атамбаева. Штурм длился два дня — в первый день в резиденцию в Кой-Таше пришел спецназ ГКНБ, который сторонники экс-главы государства взяли в плен, а сам Атамбаев забаррикадировался на верхнем этаже резиденции за решеткой и мешками с песком. Один спецназовец был убит.

На второй день Атамбаев сдался — теперь и бывшего главу государства, и его сторонников судят за убийство сотрудника спецназа.

Сентябрь. Автобишкек

«Восток 5» / Фото: Рада Валентина кызы

Бишкек — город для машин, а не пешеходов. И материал инициативы «Пешком» об этом стал самым читаемым в сентябре.

По официальным данным, в столице зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Если учитывать всех жителей Бишкека, по данным Нацстаткома их чуть более миллиона, то у нас около полмиллиона машин на миллион жителей. Избыток личного транспорта забирает у города главный ресурс — пространство, ведь Бишкек рассчитан всего на 40 тысяч автомобилей.

Октябрь. Племянница Матраимова

День рождения Назик Матраимовой стал очень обсуждаемой темой в соцсетях, ведь свое 18-летие она отпраздновала в «Хаятте». Назик — дочь Чынары Матраимовой, сестры депутата Искендера и экс-зампреда таможни Раима Матраимовых.

Сначала появилось видео с празднования, а потом пост в инстаграме от якобы Назик Матраимовой, о том, что «25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца», а президент и депутаты «наши друзья, те дворовые собачки, что возомнили себя богами в стране». После депутат Матраимов заявил, что аккаунт в инстаграме — фейк, а девушка — в депрессии.

Ноябрь. Расследование

Самым важным и читаемым материалом ноября стала история Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан. Он был убит в начале ноября и был информатором расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о контрабанде и коррупции в таможне. Саймаити предоставил журналистам документы, подтверждающие незаконный вывод из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Расследование стало резонансным и кыргызстанцы дважды вышли на антикоррупционные митинги.

Декабрь. Митинг против коррупции

Фото: Александра Титова

Второй митинг против коррупции и давления на СМИ прошёл без задержаний и под защитой милиции в декабре — а лайв с него был самым читаемым материалом месяца.

Участники снова вышли к памятнику революции возле парламента с призывом прекратить давление на «Клооп» и «Азаттык» — издания, выпустившие расследование о коррупции на кыргызской таможне. Также звучали призывы защитить 24.kg — издание, которое выпустило свой пересказ этого расследования.

Всем трем СМИ предстоит судебное разбирательство из-за иска, который против них подала семья Матраимовых. Матраимовы — кыргызский клан, в который входят депутат парламента, экс-зампред таможни, аким и другие влиятельные чиновники.

Эти 12 материалов — самые читаемые материалы каждого месяца в прошедшем году. Но число самых популярных материалов за год без деления на месяцы выглядит так:

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути (это не совсем материал, а скорее подводка ко всем текстам расследования о коррупции на таможне)

Хотя самый популярный материал года в обоих топах — лайв со штурма Атамбаева, чаще популярные материалы были связаны с Матраимовыми — будь это расследование, митинг-реакция или день рождения его племянницы.