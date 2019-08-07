Publicerat av Melis Aspekov Onsdag 7 augusti 2019

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Что известно на полночь:

• Спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше — часть силовиков сдалась протестующим;

• 43 человека получили травмы разной степени тяжести, один спецназовец погиб.

• ГКНБ заявил, что не применял боевые патроны во время штурма. По сообщению госкомитета, спецназ был оснащен резиновыми патронами;

• В селе Кой-Таш сейчас отсутствует мобильная связь — неизвестно, что там происходит в данный момент;

• Перед тем, как связь пропала, сторонники Атамбаева заявили о подготовке спецназа к следующему штурму. По сообщениям очевидцев, в сторону Кой-Таша направились несколько машин со спецназом;

• Где сейчас Атамбаев, пока неизвестно. Со слов его советника Фарида Ниязова, который дал комментарии сразу после провала спецоперации, Атамбаев находится в своей резиденции;

• Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и экстренно вернулся в Бишкек.

МВД уже трижды вызывало Атамбаева на допросы, но он проигнорировал эти вызовы. Атамбаев проходит свидетелем по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это происходит на фоне конфликта бывшего президента с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Что происходит прямо сейчас:

Над текстом работают:

Айдай Эркебаева, Айзирек Иманалиева, Рустам Халимов, Евгения Михайлиди, Айсымбат Токоева, Кайрат Замирбеков

Трансляцию вели:

Азат Рузиев, Александра Титова, Алмир Алмамбетов, Тилек Бейшеналиев, Бекжан Асылбеков