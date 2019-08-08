Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что по факту гибели 22-летнего спецназовца и ранения других правоохранителей начато досудебное производство.

Все факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

«Со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома Алмазбека Атамбаева», — сообщили в МВД.

Штурм в Кой-Таше

Силовики вечером 7 августа попытались задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его доме в Кой-Таше. Однако спецоперация провалилась — стронники Атамбаева смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

По данным минздрава, в столкновениях пострадали 48 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева — по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Атамбаев записал видеообращение к властям, в котором призвал их «вернуться в правовое поле», а также обратился к силовикам и попросил их «не стрелять в собственный народ».

МВД заявило о наличии прямых доказательств причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Это стало одной из причин, по которой парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это произошло на фоне конфликта бывшего президента с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

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