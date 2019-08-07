В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту Клоопа 7 августа сообщили, что на детской площадке «Слоники» в Бишкеке произошел конфликт между местными жителями и застройщиками компании «Онурхан». Ранее жители выступили против сноса детской площадки — ее начали сносить перед кофликтом.

«Идет проверка и разбирательства Первомайским ГУВД. На месте была милиция. Пострадавших нет. В милицию никаких заявлений пока не поступало», — заявили в пресс-службе милиции.

Представитель строительной компании «Онурхан» заявил в интервью «Клоопу», что якобы одна из местных жительниц первая напала на сотрудника охраны на строительной площадке.

«Эта женщина поцарапалась о забор, потом начала лезть к охранникам — измазала их кровью. Они [местные жители] сами провоцируют, подбегают, лезут в яму с детьми и могут сесть [туда]», — заявил он.

По словам сотрудника компании, это не первый случай нападения со стороны местных жильцов. Но «охранники проинструктированы, что к жителям нельзя применять никакую физическую силу».

Однако местные жители сообщили «Клоопу», что сотрудник охраны якобы напал на жительницу первым. По их словам, охранники строительной компании были вооружены пистолетами.

Местные жители и активисты с 2016 года оспаривали право компании «Онурхан» на снос детской площадки. После решения суда компания начала сносить детскую площадку 7 августа.

Детскую площадку отреставрировали активисты из фонда «Городские инициативы» летом 2015 года. До этого площадка была заброшена почти 20 лет.