Глава администрации Нарынской области Аманбай Кайыпов сообщил, что ситуация в регионе «стабильная», а общественная безопасность под контролем правоохранительных органов.

По итогам переговоров деятельность китайской компании Zhong ji Mining приостановили на месяц до окончания разбирательств. Такое решение приняли на основе заключения Госинспекции по экологической и технической безопасности.

«По словам собравшихся местных жителей, до выполнения их требований они будут находиться в селе Кара-Чий Нарынского района», — сообщается в правительстве.

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что произошедшие стычки местных жителей и представителей китайской компании будут «тщательно расследованы» межведомственной комиссией.

Китайская компания 7 августа вывезла с месторождения своих сотрудников и технику.

Ранее, 5 августа, несколько сотен жителей сел Нарынского района собрались на месторождении Солтон-Сары и потребовали приостановить работу китайской золотодобывающей компании.

По данным МВД, во время конфликта сотрудники компании и местные жители закидали друг-друга камнями. В результате 19 сотрудников китайской компании и один местный житель были госпитализрованы в Нарынскую областную больницу. Позже работников выписали из больницы.

Местные жители неоднократно требовали закрыть месторождение и приостановить работу на ней. По их словам, из-за работ в Солтон-Сары у них гибнет скот. Но кыргызские власти утверждают, что скот погиб из-за болезней и отсутствия вакцинации.