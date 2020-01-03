«Азаттык», ссылаясь на Первомайский районный суд Бишкека, сообщил что меру пресечения заведующему сектором анализа и прогнозирования аппарата правительства Егору Скобееву изменили за сотрудничество со следствием 3 января. Чиновника поместили под домашний арест.

Скобеев — один из чиновников, отвечавших за реализацию проекта «Безопасный город». 17 сентября премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил его за первый этап проекта.

Чиновника задержали в сентябре 2019 года и поместили в СИЗО. Точная причина его задержания не сообщалась. Ссылаясь на свои источники СМИ утверждали, что чиновника подозревают в коррупции. Также мужчину связывали с уголовным делом в отношении бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева о выдаче наградного оружия гражданам России.

Скобеев работал в Аппарате правительства с 2007 года, отвечал за отдел обороны и правопорядка. Имеет чин полковника милиции и советника госслужбы первого класса.