По информации кыргызских СМИ, Октябрьский суд Бишкека отпустил экс-главу таможни Адамкула Жунусова под подписку о невыезде еще 30 декабря, накануне празднования Нового года. Бывший чиновник был отпущен в зале суда.

«Клооп» пока не смог взять комментарий у Октябрьского суда.

Жунусова обвиняют в коррупции и нанесении государству ущерба в размере более 166 млн сомов. Судебный процесс по его делу продолжается.

Адамкул Жунусов работал в Таможенной службе с 1995 года, когда он был назначен инспектором Бишкекской таможни, за время карьеры в ведомстве возглавлял Иссык-Кульскую таможню, Центральную таможню и стал председателем ГТС. В августе 2018 года ему заочно предъявили обвинение в коррупции, а в декабре его экстрадировали из Азербайджана в Кыргызстан.

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