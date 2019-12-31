Кыргызская хужожница Жылдыз Бекова поделилась новогодним артом.

«Ну что вы готовы к операции «нажраться в хлам» ? 😂 Скоро в каждом доме страны», — подписала она рисунок.

Жылдыз Бекова — кыргызская художница, дочь художника Кадыра Бекова. Жылдыз Бекова рисует картины и иллюстрации в жанре стимпанк и киберпанк, но также известна сериями в совсем другом жанре. Одна из них называлась «Приключения Аришки» — это были фэнтезийные рисунки, в которых главной героиней была старшая дочь художницы. После рождения второй дочери художница нарисовала очень популярную серию забавных иллюстраций, в которых рассказывала о быте и материнстве.

Следить за творчеством Бековой можно здесь: киберпанк-арты и материнство.

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