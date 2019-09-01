«Мэрия автобусы пока не заказывала, потому что в бюджете нет средств. Сейчас есть договоренность с частными компаниями, что они привезут от 40 до 100 автобусов», — заявил Нурлан Койчубаков, начальник «Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия» (БПАТП).

Сколько места занимают 69 человек на разном транспорте / Фото: We ride Australia

Автобусов и троллейбусов, которым отдают предпочтения во многих городах, не достаточно для миллиона бишкекчан. Сейчас в городе действует всего 13 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. Каждый день на дороги выходят около 140 автобусов и 135 троллейбусов.

Весной мэрия завезла 60 новых автобусов, а сейчас ведет переговоры с Турцией, откуда в ближайшее время, возможно, привезут 500 автобусов. Ещё 12 автобусов были привезены в июле частной компанией. При этом, количество автобусов на линиях практически не растет, потому что новые единицы транспорта зачастую заменяют старые.

Однако даже с новыми автобусами не все так гладко — некоторые маршруты идут по улицам, где нет остановок, а сам транспорт не приспособлен для родителей с колясками и людей с инвалидностью.

Автобусный маршрут №48 проходит по ул. Токтогула, где нет остановок / Фото: Рада Валентина Кызы

Из-за недостатка автобусов и троллейбусов пассажиров перевозят в основном маршрутки. Их сеть состоит из 103 маршрутов, а автопарк включает две тысячи автомобилей. Но сейчас количество бусов снижается из-за того, что заработанные водителями деньги почти не покрывают их расходы.

Кроме того, столичная мэрия планирует убрать маршрутки из центра города. «На сегодняшний день проводится работа [по борьбе с маршрутками] и она будет поэтапной», — говорит начальник Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

Чтобы люди стали делать выбор в пользу общественного транспорта нужна широкая и удобная сеть маршрутов с автобусами и троллейбусами. Для них стоит создавать отдельные полосы на дорогах, как это делают во многих странах — тогда ездить на общественном транспорте становится гораздо быстрее, чем на личном автомобиле.

Полоса для общественного транспорта в Алматы / Фото: kursiv.kz

Такого же мнения придерживаются и в «Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии».

«Нужна отдельная полоса для автобусов. Мы неоднократно обращались в мэрию, чтобы по основным улицам Бишкека сделали выделенную полосу для общественного транспорта и машин экстренных служб», — говорит Нурлан Койчубаков.

Сейчас отдельная полоса для общественного транспорта есть только на двух улицах Бишкека — Киевской и Московской.

Власти города, говоря о развитии общественного транспорта, неоднократно заявляли о создании наземного метро в столице. Строительство метро зафиксировано и в Генеральном плане Бишкека до 2025 года. Пять лет назад мэрия начала поиск инвесторов, но пока властям не удалось найти желающих финансировать этот проект.

В конце 2018 года появилась информация, что вместо метро в Бишкеке запустят метробусы — скоростные автобусы (BRT), идущие по отдельной линии и соединяющие южную часть города с рынком «Дордой».

BRT в Алматы / Фото: Транспортный холдинг Алматы

«Проект пока не одобрен, так как должен подкрепиться финансированием, и этот вопрос пока стоит. Со стороны мэрии как раз идет поиск финансирования», — говорит начальник Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

По его словам, Бишкекглавархитектура уже частично разработала проект.

Как другие города борются с автомобилизацией

В Европе общественность выступила против автомобилей еще много лет назад. В столице Норвегии — Осло к началу 2019 года из центра города убрали все автомобили. Городские власти просто запретили парковку в центре города — все парковочные места заменили на велодорожки, деревья и скамейки.

По периметру центра были построены многоярусные подземные парковки, чтобы люди могли оставлять там свои машины.

Дорога в центре Осло / Фото: Flickr

Борьба с машинами в столице Норвегии началась в 2015 году с приходом новых властей. Бороться с автомобилями они решили постепенно, но в будущем хотят полностью убрать машины из города.

Сейчас в Осло активно развивается велоинфраструктура, вводятся новые линии трамваев и метро. Все на фоне экологических проблем, с которыми борются местные власти.

Пешеходная зона в Осло / Фото: Flickr

В другом европейском городе — испанской Понтеведре преобразования в пользу пешеходов начались ещё в 1999 году. Мэр города сделал из центра пешеходную зону, а в приграничных районах установил ограничение скорости до 30 км/ч.

В итоге в Понтеведре количество людей, погибших в ДТП, снизилось до нуля, а выбросы углекислого газа сократились на 70%.

В постсоветских же странах осознание того, что машин стало слишком много, только начинается. В некоторых городах стали проводить эксперименты с инфраструктурой.

Например, в Москве в 2013 году реконструировали одну из ныне самых популярных улиц — Никольскую. Теперь она пешеходная. До реконструкции она была грязной, непригодной для прогулок улицей, вдоль которой беспорядочно парковали автомобили.

Никольская до реконструкции / Фото: Flickr

Никольская после реконструкции / Фото: Алексей Журавлев

Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom, которую реализует группа «Код 803».