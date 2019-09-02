Спецназовцы патрулируют улицы Бишкека после стычек с митингующими на площади Ала-Тоо. Последние, отступая от центра поджигали мусорные баки и урны. Фото: Дмитрий Мотинов для Kloop.kg

МВД заявило, что милиционеры были вынуждены применить силу, когда дубинками разгоняли протестующих в центре Бишкека в ночь на 9 августа — после того, как прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба МВД сообщила, что милиция находилась в «опасных условиях для жизни и здоровья», поэтому применяла дубинки в отношении собравшихся в центре Бишкека сторонников Атамбаева.

Более 1000 человек вышли в ночь на 9 августа на площадь Ала-Тоо, чтобы поддержать бывшего президента, однако протест перерос в стычки с правоохранительными органами.

В своем ответе корреспондентам «Клоопа» пресс-служба МВД сослалась на опыт разгона демонстраций в зарубежных странах и Европе. По версии министерства, зарубежные полицейские наделены большими полномочиями для разгона протестов.

«Нередко видим кадры как полицейские ведут себя жестко, заламывают руки, используют дубинки, газовые баллончики и водометы. В странах Европы участникам демонстрации или марша запрещается выкрикивать лозунги или развертывать транспаранты, противоречащие основной цели демонстрации», — сообщили в МВД.

Применение спецсредств в МВД объяснили тем, чтобы избежать «беспорядков, дестабилизации общественно-политической обстановки, мародерства и провокации».

Однако пресс-служба добавила, что МВД тем не менее ведет внутреннее расследование, чтобы выявить какие-либо нарушения в действиях милиционеров в ночь на 9 августа.

Вопросы к действиям правоохранительных органов во время разгона протеста возникли после того, как сразу несколько изданий обнародовали видео с избиением лежачих граждан сотрудниками милиции.

Момент избиения начинается на 34 минуте видео. Видео: издание «Спутник»

Штурм резиденции Атамбаева