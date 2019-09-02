МВД заявило, что милиционеры были вынуждены применить силу, когда дубинками разгоняли протестующих в центре Бишкека в ночь на 9 августа — после того, как прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Пресс-служба МВД сообщила, что милиция находилась в «опасных условиях для жизни и здоровья», поэтому применяла дубинки в отношении собравшихся в центре Бишкека сторонников Атамбаева.
Более 1000 человек вышли в ночь на 9 августа на площадь Ала-Тоо, чтобы поддержать бывшего президента, однако протест перерос в стычки с правоохранительными органами.
В своем ответе корреспондентам «Клоопа» пресс-служба МВД сослалась на опыт разгона демонстраций в зарубежных странах и Европе. По версии министерства, зарубежные полицейские наделены большими полномочиями для разгона протестов.
«Нередко видим кадры как полицейские ведут себя жестко, заламывают руки, используют дубинки, газовые баллончики и водометы. В странах Европы участникам демонстрации или марша запрещается выкрикивать лозунги или развертывать транспаранты, противоречащие основной цели демонстрации», — сообщили в МВД.
Применение спецсредств в МВД объяснили тем, чтобы избежать «беспорядков, дестабилизации общественно-политической обстановки, мародерства и провокации».
Однако пресс-служба добавила, что МВД тем не менее ведет внутреннее расследование, чтобы выявить какие-либо нарушения в действиях милиционеров в ночь на 9 августа.
Вопросы к действиям правоохранительных органов во время разгона протеста возникли после того, как сразу несколько изданий обнародовали видео с избиением лежачих граждан сотрудниками милиции.
Штурм резиденции Атамбаева
Спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводилась с 7 по 8 августа в селе Кой-Таш, которое находится близ Бишкека.
Штурм его резиденции начался после того, как Атамбаев три раза отказался приходить на допросы в следственные органы в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Атамбаев добровольно сдался властями вечером 8 августа после нескольких попыток штурма его дома. Спецоперация сопровождалась многочисленными стычками сторонников бывшего президента со спецназом и милиционерами.
После задержания Атамбаева в отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел, в том числе по коррупции — вы можете ознакомиться с ними по ссылке.
Сторонники задержанного политика считают, что преследование бывшего президента — это часть политической борьбы, за которой стоит действующий президент Сооронбай Жээнбеков, ставший главой государства от партии Атамбаева.
Сейчас Атамбаев находится в следственном изоляторе ГКНБ до 26 октября.