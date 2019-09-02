Освобожденный из колонии лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков может оказаться под следствием, если будет совершать незаконные действия, как это было в случае с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

Свое заявление Текебаев сделал во время встречи со своими сторонниками в родовом селе в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Политика освободили под домашний арест после того, как Верховный суд постановил пересмотреть его дело 21 августа.

Суть заявления Текебаева в том, что Жээнбеков может оказаться на месте своего предшественника Алмазбека Атамбаева — под следствием — если через 4 года, в конце президентского срока, выявятся злоупотребления властью с его стороны.

«Мы, живые люди будем спрашивать с Жээнбекова. Он, решив судьбу Атамбаева таким образом, взял на себя большую ответственность и пошел на риск. Своими действиями он как бы говорит, что готов к этому», — заявил Текебаев.