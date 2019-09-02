Освобожденный из колонии лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков может оказаться под следствием, если будет совершать незаконные действия, как это было в случае с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.
Свое заявление Текебаев сделал во время встречи со своими сторонниками в родовом селе в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Политика освободили под домашний арест после того, как Верховный суд постановил пересмотреть его дело 21 августа.
Суть заявления Текебаева в том, что Жээнбеков может оказаться на месте своего предшественника Алмазбека Атамбаева — под следствием — если через 4 года, в конце президентского срока, выявятся злоупотребления властью с его стороны.
«Мы, живые люди будем спрашивать с Жээнбекова. Он, решив судьбу Атамбаева таким образом, взял на себя большую ответственность и пошел на риск. Своими действиями он как бы говорит, что готов к этому», — заявил Текебаев.
Атамбаев оказался под следствием после того, как его задержали 8 августа во время спецоперации близ Бишкека. До этого он три раза не пришел на допросы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Сейчас против бывшего президента возбуждено несколько дел, среди которых обвинения в коррупции и массовых беспорядках, приведших в смерти человека. Сторонники Атамбаева в свою очередь считают, что преследование бывшего президента мотивировано политической борьбой, за которой стоит Жээнбеков.
Текебаева освободили под домашний арест 29 августа. Это случилось после того, как Верховный суд постановил пересмотреть его дело.
Текебаева признали виновным в 2017 году по обвинению в получении взятки в $1 млн от бизнесмена Леонида Маевского. Сначала политика осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но затем срок сократили до 4,5 лет из-за амнистии.
Сам Текебаев во времена Атамбаева был оппозиционными политиком и считал преследование политически мотивированным.