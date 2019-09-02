Вы находитесь в здании аукциона картин кыргызских художников. Неизвестные похитили работу Семена Чуйкова «Прикосновение вечности». По сообщению милиции, произведение искусства все еще находится в здании и надежно спрятано в сейфе. Вам нужно тщательно исследовать все и разгадать загадки, чтобы распутать это дело.

Эту игру мы придумали вместе с компанией Beeline, которая тоже проводит аукцион на красивые номера. Нам помогали сотрудники музея Изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Кстати, все картины из нашей игры есть в постоянной экспозиции музея ИЗО. Вы можете увидеть их своими глазами в часы работы музея: каждый день до 17:30, кроме понедельника и последней пятницы месяца.