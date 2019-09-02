Редакция «Клоопа» проанализировала более 100 онлайн-петиций, связанных с Кыргызстаном на сайте change.org за последние три года, и вот что выяснила: проблемы окружающей среды вызывают больше отклика среди пользователей.

7 из 10 популярных петиций — это призывы активистов решить проблемы окружающей среды в Кыргызстане: от жестокого обращения с животными до вырубки деревьев.

Неизвестно, насколько петиции эффективны как способ реальных изменений в обществе, но единственное, в чем они эффективны — привлечение внимания к проблемам.

Самая популярная петиция — против разработки уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Она была создана корреспонденткой «АКИпресса» Аленой Хоменко и набрала более 33 тысяч подписей. В топ-10 также вошла вторая такая же петиция, которая набрала почти 9 тысяч подписей.

В итоге разработка месторождения была приостановлена, но невозможно точно установить прямую связь между этим фактом и онлайн-петицией. Однако можно точно сказать, что петиция помогла привлечь внимание к этой проблеме.

Много подписей также набирают петиции, связанные с экологическими проблемами в Бишкеке: за чистый воздух, против вырубки деревьев, за высадку деревьев и других растений.

Четвертая по популярности петиция — за доступные детсады и школы — собрала чуть более 10 тысяч подписей. В своем обращении автор Айзада Жумалиева пишет о проблеме нехватки мест в детсадах и соблюдении санитарных норм.

Самая подписываемая политическая петиция связана с призывом в адрес президента Сооронбая Жээнбекова, чтобы он защитил интересы инвесторов — ее подписали более 6,5 тысяч человек.

Среди проанализированных петиций также есть такие, которые связаны с отдельными личностями: есть несколько призывов в поддержку арестованного бывшего премьер-министра Сапара Исакова или петиция за отставку депутата Камчыбека Жолдошбаева, который известен своими неоднозначными заявлениями.

Народные инициативы

В Кыргызстане все еще нет механизма, отвечающего за рассмотрение и реализацию выдвигаемых требований или предложений через петиции.

Однако в законодательстве есть процедура народной законодательной инициативы, когда необходимо собрать 10 тысяч подписей, чтобы предложить законопроект для рассмотрения в парламенте.

Эксперт Центра политико-правовых исследований Талант Нарбаев пишет в своём анализе, что народная законодательная инициатива имеет свои проблемы: например, парламент может отклонить идею граждан.

«Таким образом, получается, что народ Кыргызстана, являясь единственным источником государственной власти, не имеет полноценного права законодательной инициативы», — пишет эксперт.

Депутат Аида Касымалиева 15 апреля вынесла на общественное обсуждение законопроект о том, что если петиция наберет более 5 тысяч подписей, то ее должен рассмотреть комитет Жогорку Кенеша, а если 10 тысяч, то депутаты парламента.

«В настоящее время онлайн-петиции среди прочего представляют собой важный и актуальный для современности инструмент изучения общественного мнения по злободневным вопросам», — считает она.

Однако идея пока не была оформлена в законопроект для рассмотрения в парламенте.

Авторы: Камила Баймуратова и Савия Хасанова