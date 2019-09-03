Подозреваемого задержали 2 сентября в городе Каракол. Милиция привезла его в Бишкек и поместила в следственный изолятор. Милиционеры разыскивают еще двоих подозреваемых в ограблении.

При обыске его машины милиция обнаружила цепочки и серьги, однако пока неизвестно, что найденные вещи принадлежат именно матери Мирбека Атабекова.

Сам певец опубликовал видеообращение с благодарностью в адрес правоохранительных органов.

«Задержан главный организатор среди этих преступников […] Сейчас идет следствие, и в связи с этим, хочу обратиться ко всем госорганам, в особенности к судебной системе и прокуратурам и справедливо рассмотреть это дело до конца», — сказал Атабеков.

Однако адвокат задержанного Назира Абдумуминова заявила информагентству 24.kg, что к ее подзащитному применяли пытки после задержания. По ее словам, у нее есть медицинские справки из центра травматологии «о наличии телесных повреждений» у задержанного.

«Обыск автомобиля моего подзащитного провели незаконно. Кроме того, его в качестве свидетеля продержали в наручниках почти сутки, задержав в одном из кафе Каракола. Есть видео, где подозреваемый запечатлен на мероприятии в день, когда был грабеж», — сказала адвокат.

В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали прокомментировать заявления адвоката задержанного, однако на момент публикации материала никаких комментариев журналисту «Клоопа» не предоставили.

Ограбление матери певца Дарихи Абдрахмановой произошло в ночь с 5 на 6 мая. Из ее дома были похищены 60 тысяч долларов и золотые изделия.