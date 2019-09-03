С момента вступления Азиза Суракматова на должность мэра Бишкека прошло чуть больше года. Издание Kaktus Media опубликовало интервью с мэром по итогам его работы на этой должности. «Клооп» подготовил краткий пересказ самого интересного из разговора с Суракматовым.

Больше всего переживаю из-за того, что у нас бедное государство. Хочется многое сделать, но денег нет. У мэрии не хватает средств на развитие инфраструктуры в жилмассивах.

Силами муниципалитета невозможно решить проблему смога, но городу надо переходить на отопление электричеством и отказываться от угля. Больше всего воздух загрязняет частный сектор — кто-то топит печи домов шинами, тряпками, мусором, но в основном углем. Люди все равно будут отапливать дома углем, потому что это дешевле. Правительство не согласится снизить тарифы для частников в отопительный период. Сейчас строится новый мусорный полигон. Мы также провели первый этап тендера на постройку мусороперерабатывающего завода, а его строительство начнется после второго этапа тендера.

В сентябре начнется тестовый проект по электронному билетированию в общественном транспорте, а до конца года валидаторы установят во всех автобусах. Сейчас у нас их около 220, но городу нужно 600 автобусов для разгрузки. Нужно менять систему городского транспорта, чтобы он был прибыльным. Условно: автобус должен покупать новый автобус. Мы планируем закупить три вида автобусов: 18-метровые, 12-метровые и 9,5-метровые. Самые маленькие отправятся в жилмассивы.

Также новыми автобусами смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. В будущем, при проведении тендеров обязательным требованием при закупке автобусов будет наличие в них пандусов. Мэрия также разработала постановление о внедрении почасовой оплаты за парковку, постараемся охватить центр города. Зимой постараемся посыпать дороги солью, а не песком, чтобы не загрязнять дороги.