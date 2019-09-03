Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила «Клоопу», что Первомайский райсуд наложил арест на здание мечети «7-апрель шейиттери», которую открыли в апреле 2019 года в 7 микрорайоне Бишкека. Ее строительство началось, когда президентом Кыргызстана был Алмазбек Атамбаев.

«Прихожане могут приходить. Арест означает, что с имуществом нельзя совершать каких либо операций или сделок […] Мечеть не опечатана», — сообщили в Генпрокуратуре.

Однако в Первомайском районном суде «Клоопу» опровергли заявление Генпрокуратуры о наложении ареста на мечеть.

«Такого заявления у нас в производстве нет. Первомайский суд данный вопрос не рассматривал», — заявили в пресс-службе суда.

Земельный участок, на котором построена мечеть, зарегистрированы на фирму «Форум», которая принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Следователи выясняют, на какие деньги и с чьей помощью шло строительство мечети. Сам Атамбаев заявлял, что «возводить мечеть ему помогали друзья».

Несколькими неделями ранее Генеральная прокуратура опубликовала список арестованного имущества, связанного с бывшим президентом и его окружением. Всего в списке следствия оказалось 135 единиц движимого и недвижимого имущества. Позже, Генпрокуратура сняла арест с 20 объектов, которые оказались не связанными с бывшим президентом.

Сам Атамбаев находится под арестом до 26 октября. После задержания в отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел, в том числе по коррупции. Бывшего президента задержали 8 августа в его доме в Кой-Таше, после двух дней штурма. При попытке задержания Атамбаева погиб один спецназовец, около 100 человек были ранены.

Соавтор: Элвира Акимова