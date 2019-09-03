Экс-омбудсмен Турсунбек Акун вышел из состава комиссии по расследованию событий, произошедших в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. Тогда спецназ и милиция штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При штурме погиб один спецназовец, около 100 человек получили ранения.

Сам Акун принял такое решение по собственному желанию. Он также заявил, что его имя «уже много лет звучит в связи с делом Азиза Батукаева», и это дает повод «усомниться в его беспристрастности». Акун также проходит свидетелем по делу об освобождении Батукаева.

«Я первый говорил, что в освобождении Батукаева виноват Атамбаев. Он обвиняет меня. Будет неправильно, если до решения суда по этому делу я буду работать в составе комиссии», — сказал Акун.

Ранее гражданская активистка Рита Карасартова заявила, что Акуну необходимо покинуть состав комиссии, потому что он «содействовал выходу на свободу Батукаева».

«Несмотря на то, что Турсунбек Акун правозащитник, он – заинтересованное лицо», — сказала она.

Комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создали по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Жениш Раззаков. В ее состав вошли семь депутатов, а также члены Совета безопасности, общественные деятели и эксперты.

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили из колонии в 2013 году. Сразу после освобождения он покинул Кыргызстан и вылетел в Россию. На фоне освобождения Батукаева с должности омбудсмена ушел Турсунбек Акун.

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили дело о незаконном освобождении Батукаева. В ходе следствия были допрошены и помещены под домашний арест экс-вице-премьер Шамиль Атаханов, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, экс-генпрокуроры Аида Салянова и Индира Джолдубаева. Кроме них, следствие также допросило и других причастных к освобождению Батукаева.



В его незаконном освобождении обвинили и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Это стало одной из причин, по которой Атамбаева лишили статуса экс-президента и неприкосновенности, а затем и задержали.