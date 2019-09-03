Прокуратура Ленинского района Бишкека начала следствие в отношении милиционера, который прибыл к месту драки, произошедшей утром 28 августа.

По информации следователей, на место инцидента приехали милиционеры, и один из них — сотрудник ГУВД Чуйской области — «злоупотребляя своим служебным положением, увез подозреваемых с места преступления».

«Сотрудники милиции должны были задержать участников драки. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье “Злоупотребление должностным положением”. Дело будет расследовать ГКНБ», — сообщили в прокуратуре.

Расследование дела находится под контролем министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Он заявил, что брат одного из участников драки, который сейчас находится в розыске, когда-то работал в милиции.

«То, что наши сотрудники вмешивались в дело, — правда. Как только будет завершено расследование, мы дадим ответ», — заявил министр.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова. Двое мужчин избили двух других пострадавших — один из них оказался в коме, но затем пришел в себя. Второму раненому нужна операция по восстановлению челюсти. Врачи оценивают состояние обоих пострадавших как тяжелое. Причины драки пока неизвестны.