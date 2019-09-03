Журналисты издания Economist.kg опубликовали расследование о деятельности фонда «Новое время», которым владеет депутат парламента Евгения Строкова.

По данным Economist.kg, в 2015 году Строкова создала фонд совместно с гражданином России Евгением Ивановым. По документам, он значится руководителем фонда. Открытие фонда произошло перед парламентскими выборами, которые проходили в том же году.

Журналисты утверждают, что деятельность общественной организации заключалась «в области экономического, социального и общинного развития». Однако о каких-то конкретных проектах ничего неизвестно.

«В открытых источниках о деятельности фонда с названием “Новое время” неизвестно ровным счетом ничего. Ни один поисковый запрос не дал результатов — для Гугла и Яндекса такой организации просто не существует», — говорится в расследовании.

Тем не менее, благодаря двум крупным базам данных журналисты обнаружили, что возможная выручка фонда за четыре года могла составить около $2 млн долларов. Авторы расследования привели такую цифру, опираясь на крупнейшую российскую базу данных SPARK и крупнейший в мире реестр о частных компаниях Dun & Bradstreet.

«Такая оценка оборотов производится по косвенным характеристикам – участие в проектах, донорские кредиты и гранты, также примерно оценивается количество сотрудников в компании. Согласно сведениям из SPARK, в фонде “Новое время” работает пять человек. Такой расчет и оценка производится также на основе налоговых деклараций или публикаций для акционеров или учредителей», — говорится в расследовании.

Журналисты также заявляют, что за все время работы фонд перечислил в бюджет всего 200 сомов — в январе 2016 года и феврале 2017 года. Оба платежа были оплатой за вывоз мусора. Авторы расследования обвиняют Строкову, что она не внесла в свою налоговую декларацию данные о фонде.

Строкова: Это заказная статья

Евгения Строкова назвала расследование «заказным» и заявила, что за ним могут стоять «онкологические фонды».

«Вероятно, и суммы, которые приписывают моему фонду, взяты оттуда. Вполне может быть, что там и крутятся такие средства […] Сейчас готовлю все документы, дабы показать, что мой фонд не работал. С людьми, которые пытаются меня дискредитировать, я не дружу и с одной из них — Таалайгуль Сабырбековой — сужусь. Она подала на меня в суд, я якобы ее честь и достоинство ущемила», — заявила Строкова информагентству 24.kg.

По ее словам, фонд открылся еще до того, как она стала депутатом парламента.

«Я работала директором центра образования и видела проблемы повышения квалификации. Материальной возможности было мало, чтобы отправить учителей, директоров, детей [в Россию]», — сказала Строкова.

По ее словам, за четыре года работы фонда ни один из проектов так и не был воплощен в жизнь.

«Он у нас заглох вообще не начавшись […] Никаких проектов через этот фонд у нас не получилось, потому что наши дороги с Евгением разошлись, и директору тоже некогда было этим заниматься», — заявила Строкова.

Депутат добавила, что фонд могут либо закрыть, либо передать его под чужое управление или же она может сама им руководить, но уже после того, как закончится срок ее работы в парламенте.

«Видимо, я кому-то насолила и они решили этим воспользоваться, придумали такую интересную душещипательную историю, что я чуть ли не контрагент. И у меня на счете предполагаемо 2 миллиона. Хотя слово “предполагаемо” никто не увидел, увидели только 2 миллиона. Хотя если бы эти миллионы и были, это миллионы фонда, а не мои или Евгения», — сказала депутат.