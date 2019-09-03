Видеообращение опубликовали 3 сентября. На нем мужчина, чье лицо скрыто, обратился к экс-депутату Садыру Жапарову, который сейчас отбывает 10-летний срок в колонии и попросил у него прощения за случившееся.

По его словам, после случившегося он провел с семьей погибшего Дастана Садыра уулу четыре дня.

«Это такая любезная, добрая и простительная семья. Я верю, что Дастан тоже был таким человеком и понимая это, мне становится в два раза тяжелее. Я сам недавно стал отцом. И чувствую горечь в сердцах родителей, и кажется будто мое сердце расколется. Прошу прощения у всей семьи Дастана. Вместо Дастана я готов стать сыном Садыру Нуркожоевичу, а моя жена будет [ему] келинкой, моя дочка будет [ему] внучкой», — заявил мужчина.

Он добавил, что «до конца жизни будет рядом». «Я в неоплатном долгу […] Прошу прощения у бога, у всего народа и у семьи девушки [также пострадавшей при аварии]», — сказал он.

Ранее сторонник Жапарова и активист Мелис Аспеков сообщил, что экс-депутат простил водителя, который попал в ДТП, в результате которого погиб его сын. По словам Аспекова, Жапаров посчитал случившееся несчастным случаем.

В ГУОБДД сообщили, что из-за аварии было возбуждено уголовное дело. В ведомстве не смогли сказать, закроют ли дело в случае примирения сторон, сославшись на следствие.

Дастан Садыр уулу попал в аварию в ночь на 22 августа в селе Кок-Жар. По информации милиции, он не справился с управлением и врезался в машину, после чего ударился о другой автомобиль. Его похоронили 28 августа на Иссык-Куле.

ГСИН отпустила Садыра Жапарова на похороны сына из колонии. Экс-депутата признали виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2017 году. Тогда его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову.

Позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.

Соавтор: Камила Баймуратова