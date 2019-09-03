Первомайский суд Бишкека не накладывал арест на мечеть в честь погибших во время апрельской революции 2010 года — об этом заявили в Генпрокуратуре. Информацию об аресте распространила сама прокуратура ранее этим же днем.

«Следствием лишь устанавливаются на какие денежные средства было проведено строительство мечети. […] Вместе с тем отмечаем, что арест на мечеть не накладывался», — говорится в обновленном сообщении прокуратуры.

Опровержение также было со стороны Первомайского суда Бишкека, где корреспондентам «Клоопа» заявили, что никакого ареста не было. «Такого заявления у нас в производстве нет. Первомайский суд данный вопрос не рассматривал», — заявили в пресс-службе суда.

Земельный участок, на котором построена мечеть, зарегистрирован на компанию «Форум» бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который находится под следствием по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией.

Атамбаева арестовали в результате спецоперации, проводившейся в первой половине августа. После задержания бывшего президента власти Кыргызстана стали изучать его имущество и накладывать арест.

Сам Атамбаев заявлял, что возводить мечеть ему помогали друзья: «Не буду называть их имена. Вдруг начнут их тоже проверять за связи с Атамбаевым».

Ранее Генпрокуратура опубликовала список арестованного имущества, связанного с бывшим президентом и его окружением. Всего в списке оказалось 135 единиц движимого и недвижимого имущества.

Позже прокуратура сняла арест с 20 объектов, которые оказались не связаны с бывшим президентом.

Сам Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Соавтор: Элвира Акимова