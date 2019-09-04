Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву «принять соответствующие меры» в отношении милиционеров, которые приехали по вызову о драке, а затем отпустили двоих участников конфликта. Абылгазиев сказал, что «таким сотрудникам не место в правоохранительных органах».

«Случай избиения двух молодых мужчин […] поражающий своей жестокостью, должен быть тщательно расследован с привлечением виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении премьер-министра.

Абылгазиев поручил Джунушалиеву принять «исчерпывающие меры» по расследованию дела о драке. Он также распорядился, чтобы Минздрав оказал пострадавшим в драке «квалифицированную помощь» и обеспечил их лекарствами.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы.

Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция. Врачи оценивают их состояние как «стабильное, но тяжелое».

На место драки приехали милиционеры, которые задержали двоих участников конфликта, но затем отпустили их. Позже подозреваемые в избиении были объявлены в розыск, а в отношении милиционеров прокуратура начала проверку.

Кашкар Джунушалиев 2 сентября заявил, что брат одного из участников драки, который сейчас находится в розыске, когда-то работал в милиции.