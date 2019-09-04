В соцсетях началась акция по сбору денег на строительство школы в селе Кенеш Нарынской области. Это случилось после публикации фотографии, на которой видно, что дети вынуждены обучаться в контейнерах.

Фотография с открытия школы из контейнеров вызвала возмущение пользователей соцсетей, и они объявили сбор средств на строительство нового здания для детей.

Джураев Абдушукурдөн 50 миң кирпич Нарындын Кеңеш айылындагы контейнер мектептин ордуна заманбап мектеп салуу… Publicerat av Мырзабек Конурович Tisdag 3 september 2019

Один из инициаторов акции Жамалбек Ырысалиев сказал «Клоопу», что граждане готовы собрать деньги и построить школу в Кенеше, если власти не смогут сделать это самостоятельно.

«Это народная инициатива. Все, кто хочет помочь, собираются и пишут, что у них есть кирпичи, цемент и другие строительные материалы», — сказал Ырысалиев.

Зампред правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева объяснила «Клоопу», что школа из контейнеров — это вынужденная мера, потому что остальные подходящие здания в селе находятся в аварийном состоянии или заняты.

«Правительство в курсе с 2015 года. Мы искали дома, социальные объекты и не нашли, потому что село маленькое. Мы не нашли и пустые дома. […] Потом вышел приказ от минобраза о том, чтобы перевезти в село мобильные дома МЧС и там учить детей», — заявила она.

По словам Ибраевой, всего под школу выделили шесть контейнеров, в которых учатся 160 учеников в две смены. Каждый контейнер вмещает в себя около 15 человек. Дети, которым не хватило места в контейнерах, учатся в соседней столовой.

Ибраева сказала, что строительство новой школы еще не началось, местные власти ищут новое здание под школу, чтобы разместить в нем детей до зимы.

В министерстве образования пообещали дать комментарии по этой ситуации позже.